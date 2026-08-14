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14.08.2026 06:31:29
Grand City Properties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Grand City Properties ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grand City Properties die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 181,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 167,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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