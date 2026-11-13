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13.11.2026 06:31:28
Grand City Properties gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Grand City Properties lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Grand City Properties einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 184,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 178,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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