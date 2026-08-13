|
13.08.2026 06:31:29
Grand City Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Grand City Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 EUR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 110,4 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grand City Properties 147,4 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!