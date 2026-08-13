Grand City Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grand City Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 110,4 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grand City Properties 147,4 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at