Grand City Properties präsentierte Quartalsergebnisse

Grand City Properties veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Grand City Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grand City Properties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 327,7 Millionen USD im Vergleich zu 160,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,01 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 678,79 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 645,79 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at