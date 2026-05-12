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Grand City Properties Aktie

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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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12.05.2026 07:09:38

Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Höhere Mieten haben den Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) im ersten Quartal Auftrieb gegeben. So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown (Aroundtown SA) gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger Wohnungen leicht steigern. Die Nettomieteinnahmen legten in den ersten drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp 109 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel mit 85,7 Millionen Euro ein Prozent höher aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zudem bestätigte Grand City Properties die Prognose für das laufende Jahr.

Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 ging hingegen in den ersten drei Monaten wegen höherer Kosten um vier Prozent auf 46,4 Millionen Euro zurück. Derweil will das Unternehmen für das Jahr 2025 wieder eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie an die Aktionäre zahlen, wie das Unternehmen bereits am Montagabend mitteilte./mne/stk

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12:08 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
12.05.26 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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