Grand City Properties sieht sich auf Kurs und bestätigt Prognose - Aktie knapp im Minus

Wegen gestiegener Finanzierungskosten ging jedoch der operative Gewinn (FFO1) des zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörenden Unternehmens leicht zurück. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Führungsgremium um Unternehmenschef Refael Zamir am Mittwoch. Die Aktie gab via XETRA zuletzt um rund 0,4 Prozent auf 9,52 Euro nach.

Die Nettomieteinnahmen legten in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf gut 219 Millionen Euro zu, wie Grand City Properties in Luxemburg mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog ebenfalls um drei Prozent auf 174 Millionen Euro an.

Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 als Gradmesser für das operative Ergebnis sank hingegen um vier Prozent auf 91,5 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern weiter mit einem Anstieg der Nettomieteinnahmen von rund 3,5 Prozent, der FFO1 dürfte mit 175 bis 185 Millionen Euro unter dem Vorjahr herauskommen.

Nach Einschätzung von Analyst Charles Boissier von der Schweizer Großbank UBS ist das operative Geschäft der Immobiliengruppe besser gelaufen als angenommen. Der Wohnungsanbieter habe von einem Mietenwachstum auf vergleichbarer Basis und von einer niedrigen Leerstandsquote profitiert. Zudem seien inzwischen die Ausschüttungen an die Aktionäre wieder aufgenommen worden.

Kai Klose von der Privatbank Berenberg bezeichnete die Resultate als solide. Der Immobilienkonzern habe von den Zukäufen des vergangenen Jahres profitiert, und die Profitabilität liege auf einem hohen Niveau.

Derweil schrumpfte der Gewinn unter dem Strich im Halbjahr um rund 40 Prozent auf knapp 129 Millionen Euro. Der Wohnungsanbieter begründete dies vor allem mit einem niedrigeren Beitrag durch die Neubewertung der Immobilien.

Ende Juni waren knapp 61.200 Wohnungen im Besitz von Grand City Properties und damit etwas mehr als Ende 2025. Regionale Schwerpunkte sind Berlin, Nordrhein-Westfalen und London. In der britischen Hauptstadt hat Grand City Properties zwar nur gut 4.000 Wohnungen und damit knapp sieben Prozent des gesamten Bestands. Gemessen an der Bewertung der Wohnungen steuert London aber mit fast 1,9 Milliarden Euro rund ein Fünftel bei.

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LUXEMBURG (dpa-AFX)