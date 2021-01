Grand City Properties startet Aktienrückkauf - Aktie im Aufwind

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties will eigene Aktien für bis zu knapp 266 Millionen Euro zurückkaufen.

Laut einer Mitteilung vom Donnerstag bietet Grand City Properties je 20,00 bis 21,25 Euro für bis zu 12,5 Millionen Anteilscheine, was bis zu 7,27 Prozent des Aktienkapitals entspreche. Der endgültige Rückkaufpreis werde vom Ausgang des Verfahrens abhängen, das voraussichtlich vom 29. Januar bis zum 12. Februar laufen soll.

Bei den Anlegern kam das Vorhaben gut an. Die Aktien waren am Vormittag mit plus 2,16 Prozent auf 20,32 Euro einer der Favoriten im Index der mittelgroßen Werte MDAX, der zeitgleich rund eineinhalb Prozent verlor.

Anleger schicken die Papiere via XETRA zeitweise um 4,37 Prozent nach oben auf 20,76 Euro.

