Grand City Properties stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grand City Properties lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,920 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 160,5 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grand City Properties einen Umsatz von 152,8 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at