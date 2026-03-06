Grand City Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grand City Properties äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grand City Properties 1,27 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 87,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 150,0 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281,6 Millionen EUR ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,67 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,14 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 601,46 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 597,02 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,14 EUR sowie einen Umsatz von 553,18 Millionen EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at