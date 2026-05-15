Grand City Properties veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grand City Properties hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 153,6 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 151,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at