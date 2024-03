Grand City Properties verzichtet auf Dividendenzahlung für 2023

Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties will für 2023 keine Dividende zahlen.

Das Unternehmen begründete dies in einer am Dienstag in Luxemburg veröffentlichten Mitteilung mit weiter erhöhten Unsicherheiten auf den Märkten. Der Verwaltungsrat habe den Schritt nun beschlossen. Es sei unklar, welche Auswirkungen die Unsicherheiten auf die Verschuldung, die Transaktionen, die Bewertungen und die Finanzierungen hätten. Vor diesem Hintergrund sei es sinnvoll, konservativ vorzugehen. Grand City Properties wolle sich weiter auf den Schuldenabbau konzentrieren. Mitte März hatte der Konzern einen Dividendenverzicht bereits angekündigt. Größer Nutznießer der Dividende wäre der im MDAX notierte Konzern Aroundtown SA gewesen. Grand City Properties selbst ist im SDAX gelistet.

Auf Tradegate verliert die Grand City Properties-Aktie nachbörslich.

