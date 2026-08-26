Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A 0,010 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 212,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 192,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at