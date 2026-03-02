02.03.2026 06:31:29

Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 157,3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,2 Millionen CNY umgesetzt.

Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,100 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A im vergangenen Geschäftsjahr 683,34 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grand Kangxi Communication Technologies (Shanghai) A 522,79 Millionen CNY umsetzen können.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
