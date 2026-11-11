Grand Korea Leisure legte Quartalsergebnis vor

Grand Korea Leisure gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 112,39 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grand Korea Leisure 237,00 KRW je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109,67 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 107,85 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at