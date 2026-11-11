|
11.11.2026 06:31:29
Grand Korea Leisure legte Quartalsergebnis vor
Grand Korea Leisure gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 112,39 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grand Korea Leisure 237,00 KRW je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109,67 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 107,85 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.