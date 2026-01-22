Grand Korea Leisure: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grand Korea Leisure veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -10,67 KRW. Ein Jahr zuvor waren 88,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Grand Korea Leisure im vergangenen Quartal 102,76 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grand Korea Leisure 104,48 Milliarden KRW umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 116,19 KRW sowie einen Umsatz von 115,84 Milliarden KRW prognostiziert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 761,00 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 534,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 422,95 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 391,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 929,77 KRW und einen Umsatz von 435,36 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at