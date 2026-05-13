Grand Korea Leisure zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Grand Korea Leisure hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 243,99 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 260,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 110,65 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 108,57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at