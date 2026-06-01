Grand Peak Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grand Peak Capital lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 57,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at