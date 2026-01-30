Grand Peak Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grand Peak Capital präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 900 Prozent auf -0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Grand Peak Capital 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Umsatzseitig standen -0,24 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 233,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Grand Peak Capital 0,18 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at