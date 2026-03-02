Grand Peak Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grand Peak Capital hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Grand Peak Capital 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at