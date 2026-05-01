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01.05.2026 06:31:29
Grand River Commerce verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Grand River Commerce hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grand River Commerce 0,010 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,24 Prozent zurück. Hier wurden 6,6 Millionen USD gegenüber 6,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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