26.03.2026 06:31:28

Grand River Commerce veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grand River Commerce gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Grand River Commerce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,090 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Grand River Commerce ein Gewinn pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 27,48 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Grand River Commerce 29,40 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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