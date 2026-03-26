|
26.03.2026 06:31:28
Grand River Commerce veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Grand River Commerce gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Grand River Commerce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,090 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Grand River Commerce ein Gewinn pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 27,48 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Grand River Commerce 29,40 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.