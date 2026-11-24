Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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24.11.2026 16:45:02
Grand Theft Auto VI Is Finally Here. Is Take-Two Stock a Buy?
After a long wait, Grand Theft Auto VI is finally here. Take-Two Interactive Software's (NASDAQ:TTWO) Rockstar Games released it on Thursday, Nov. 19, on PlayStation 5 and Xbox Series X|S.
But for Take-Two shareholders, first-week sales aren't what matters most. Take-Two is the publisher behind other hit titles, including NBA 2K and a big lineup of mobile games. The stock is already pricing in a lot of growth, but what could make it worth buying is Take-Two's ability to keep earning revenue from its games for years after release.
Image source: Getty Images.
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