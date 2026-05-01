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01.05.2026 06:31:29
Grandblue Environment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Grandblue Environment ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grandblue Environment die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,520 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grandblue Environment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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