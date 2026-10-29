Grandblue Environment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grandblue Environment ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grandblue Environment die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Grandblue Environment hat ein EPS von 0,78 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,780 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,40 Prozent auf 4,03 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at