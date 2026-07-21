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21.07.2026 06:31:29
Grandblue Environment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Grandblue Environment präsentierte am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,16 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,08 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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