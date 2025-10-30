|
Grandblue Environment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Grandblue Environment hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,78 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 CNY je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grandblue Environment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,97 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,91 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
