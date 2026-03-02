Grande Portage Resources legte Quartalsergebnis vor

Grande Portage Resources hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Grande Portage Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at