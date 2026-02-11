11.02.2026 06:31:28

GRANDES,Inc gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GRANDES,Inc hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 14,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GRANDES,Inc 61,64 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,39 Prozent zurück. Hier wurden 1,10 Milliarden JPY gegenüber 1,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,760 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GRANDES,Inc 69,45 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,88 Prozent auf 3,43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

