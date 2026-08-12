GRANDES,Inc gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GRANDES,Inc hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 8,83 JPY gegenüber -10,770 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 648,7 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 852,2 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at