GRANDES,Inc hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GRANDES,Inc hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -3,75 JPY. Ein Jahr zuvor waren -7,690 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 600,6 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 800,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at