GRANDES,Inc legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GRANDES,Inc ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GRANDES,Inc die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,32 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GRANDES,Inc in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 733,1 Millionen JPY im Vergleich zu 871,9 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at