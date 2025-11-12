GRANDES,Inc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GRANDES,Inc hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 3,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -10,730 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 871,9 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 746,9 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at