12.11.2025 06:31:28
GRANDES,Inc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
GRANDES,Inc hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 3,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -10,730 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 871,9 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 746,9 Millionen JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
