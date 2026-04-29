Grandit A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Grandit A hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 366,1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 270,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at