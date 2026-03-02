Grandit A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grandit A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 330,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grandit A 0,010 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,21 Milliarden CNY gegenüber 1,03 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at