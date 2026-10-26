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26.10.2026 06:31:29
Grandit A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Grandit A stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Grandit A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 490,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 56,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 314,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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