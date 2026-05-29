Grandma Trading Agencies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grandma Trading Agencies ließ sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grandma Trading Agencies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,9 Millionen INR – ein Plus von 736,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grandma Trading Agencies 0,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grandma Trading Agencies -0,110 INR je Aktie generiert.

Grandma Trading Agencies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,33 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 139,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,23 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at