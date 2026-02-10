|
10.02.2026 06:31:29
Grandma Trading Agencies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Grandma Trading Agencies präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 547,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
