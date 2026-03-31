Grandtop Yongxing Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grandtop Yongxing Group A hat am 28.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Grandtop Yongxing Group A 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Grandtop Yongxing Group A 1,04 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 969,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,960 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,910 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,28 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3,76 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at