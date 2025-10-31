Grandtop Yongxing Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grandtop Yongxing Group A hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,32 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,77 Prozent auf 1,19 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 935,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at