Grandtop Yongxing Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Grandtop Yongxing Group A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Grandtop Yongxing Group A 0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,15 Prozent auf 1,15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Grandtop Yongxing Group A 1,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at