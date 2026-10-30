Grandtop Yongxing Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Grandtop Yongxing Group A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Grandtop Yongxing Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at