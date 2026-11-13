Grandy House öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grandy House äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Grandy House 6,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Grandy House 13,48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at