Grandy House stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grandy House äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 15,24 JPY. Im letzten Jahr hatte Grandy House einen Gewinn von 4,17 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Grandy House mit einem Umsatz von insgesamt 13,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at