Gränges 144A-Reg S: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gränges 144A-Reg S präsentierte am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,63 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,27 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,49 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gränges 144A-Reg S einen Umsatz von 6,93 Milliarden SEK eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3,40 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 8,75 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at