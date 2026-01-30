|
Gränges 144A-Reg S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gränges 144A-Reg S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 2,32 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gränges 144A-Reg S 1,67 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,22 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,18 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,91 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 6,74 Milliarden SEK geschätzt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,55 SEK. Im letzten Jahr hatte Gränges 144A-Reg S einen Gewinn von 9,53 SEK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 28,36 Milliarden SEK – ein Plus von 21,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gränges 144A-Reg S 23,44 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.
Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 9,32 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 27,88 Milliarden SEK festgelegt.
