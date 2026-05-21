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21.05.2026 06:31:29
Grangesberg Exploration hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Grangesberg Exploration hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Grangesberg Exploration hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,74 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,850 SEK je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,90 Prozent auf 4,6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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