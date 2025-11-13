Grangesberg Exploration: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Grangesberg Exploration hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,42 SEK. Im Vorjahresquartal waren -2,850 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,7 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 2,6 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at