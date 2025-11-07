Granite Point Mortgage Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Granite Point Mortgage Trust hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,3 Millionen USD – eine Minderung von 22,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 48,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at