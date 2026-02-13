Granite Point Mortgage Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Granite Point Mortgage Trust hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,58 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,160 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Granite Point Mortgage Trust ein EPS von -4,390 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 145,28 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Granite Point Mortgage Trust 194,88 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at