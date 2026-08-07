Granite Point Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Granite Point Mortgage Trust hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,350 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 25,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at